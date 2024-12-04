شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليمات نور الشربينى.. هانيا الحمامى تتأهل لربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التى تقام بنادى هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامى فى دور الـ16 على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-7.

وشهدت المباراة حضور البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً، والتى تأهلت بعد منافسات الأمس إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج، حيث ظهرت نور الشربينى فى لقطة معتادة وهى تعطس التعليمات الفنية لهانيا الحمامى لمساعدتها على الفوز.

وتحمل هانيا الحمامى لقب بطولة هونج كونج، عن النسخة الأخيرة فى منافسات السيدات، بينما يحمل لقب الرجال النيوزيلندى بول كول.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالى..

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربينى، زينة ميقيوى، روان العربى، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامى، هنا رمضان، أمينة عرفى، ملك خفاجى، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: على فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.



هانيا الحمامي