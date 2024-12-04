شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب صباح اليوم لرفع اللياقة البدنية استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

يتدرب فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، صباح اليوم الأربعاء، من أجل رفع اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجارى، فى الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وقرر حمد إبراهيم مدرب الدراويش، تطبيق نظام اليوم الكامل فى تدريبات الدراويش من أجل رفع الحمل التدريبى، والتى بدأها الفريق بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الصباحى فى تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائى فى تمام الرابعة عصرا، رغبة من الجهاز الفنى فى رفع المعدلات البدنية للفريق، والعمل على تطويرهم فنيا بشكل أكبر.

من جانب آخر يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، نظيره شباب دمياط، فى الثانية عصر غد الخميس، ضمن برنامج الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

واتفق الجهاز الإدارى للفريق الأول بنادى الإسماعيلى على إقامة المباراة بطلب من الجهاز الفنى، بقيادة حمد إبراهيم، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، والتى يبدأها الدراويش بمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجارى، فى الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية.