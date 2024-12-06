شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام: مشاركة فريق طائرة الأهلي فى بطولة العالم للأندية فخر للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الاهلى ، عن فخره بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في البرازيل، مؤكدًا أن الجميع في الفريق على أتم الجاهزية لبدء منافسات البطولة.

وقال إن الفريق واجه مشقة كبيرة في رحلة السفر للبرازيل للمشاركة في البطولة، وإن خبرات اللاعبين والجهاز الفني ساعدت الفريق في الخروج من حالة الإرهاق والدخول سريعًا في حالة من التركيز استعدادًا للبطولة.

وأكد كابتن الفريق أن الأهلي لديه تاريخ حافل بالبطولات في كافة المنافسات، مشددًا على أن هذه الأجواء تدفع أي لاعب للتفاني والعمل بقوة، وأن كل فرد سيبذل كل ما في وسعه من أجل الظهور بشكل يليق باسم ومكانة النادي.

وواصل: «كأس العالم للأندية بطولة قوية وتضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في ظل التنظيم والأجواء المختلفة، والمنافسة ستكون قوية، واللاعبون يشعرون بتلك الأجواء ويبذلون أقصى جهدهم من أجل تحقيق ميدالية».

واستكمل: «الأهلي يمثل القارة الإفريقية، ونسعى لتشريف مصر والقارة بشكل قوي خلال مشاركتنا في البطولة، خاصة أن الفريق يمتلك الحافز والدعم الكامل لتحقيق الإنجازات».

وأشار عبد الله إلى أنه وأحمد صلاح تربطهما علاقة بالمدرب فرناندو مونزو قبل توليه الإدارة الفنية للنادي خلال فترة احترافهما بتركيا، مؤكدًا أن المدرب الإسباني جلس معهما عندما تولى تدريب الفريق وطلب منهما ضرورة الحديث مع اللاعبين وتهيئتهم ومنحهم الثقة الكاملة.

وأوضح أن مونزو يشعر بسعادة كبيرة في النادي الأهلي والعمل مع كل اللاعبين في الفريق، مؤكدًا أن هذه الأجواء ساعدت الفريق في تحقيق كل البطولات خلال الموسم الماضي.

وأكد عبد الله أنه شارك في جميع البطولات الخاصة بالكرة الطائرة، متمنيًا تحقيق ميدالية عالمية رغم صعوبة المهمة، في ظل مشاركة أقوى أندية العالم.

ووجه عبد الله رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي في ختام حديثه، مؤكدًا أنهم اللاعب رقم واحد في الفريق والداعم الأساسي للفريق، مؤكدًا أن الجميع في كامل تركيزهم من أجل إسعادهم.