حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 – 12 – 2024

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 – 12 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو في جنوب أفريقيا بدوري الأبطال.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو في جنوب أفريقيا بدوري الأبطال

عُقد ظهر اليوم ،الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»‎.‎

بسبب رحلة السفر.. الزمالك يخوض مرانا خفيفا فى نيجيريا استعدادا لـ إنيمبا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة مساء اليوم الجمعة داخل فندق الإقامة بمدينة أويو النيجيرية، عقب وصول البعثة إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة إنيمبا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الشناوي: مباراة أورلاندو صعبة.. وهدفنا الحصول على الثلاث نقاط‎

أكد محمد الشناوي، كابتن الاهلى أن مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد، وأن الفريق جاهز للمواجهة ‏ويسعى لحصد الثلاث نقاط.‏

الزمالك يستعيد حارسه محمد صبحى فى مباراة المصرى بالكونفدرالية

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خدمات حارسه محمد صبحي في لقاء المصري البورسعيدي المقرر له في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري باستاد برج العرب.

كولر: ‏‎ ‎درسنا أورلاندو جيدًا وتعودنا على مواجهة الظروف الصعبة

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي،عن سعادته بمواجهة فريق قوي مثل أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدا‎ ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق جاهز لتقديم أفضل ما يكون خلال المباراة.‏

محمد شكرى يخوض تدريبات فردية ويقترب من مران سيراميكا الجماعى

بدأ محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، فى خوض التدريبات الفردية فى الملعب فى مشوار التعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

ترتيب دورى الكرة النسائية قبل بعد مباريات الجولة العاشرة.. الأهلى متصدرا

حافظ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، على صدارة جدول ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 27 نقطة، بعد مرور 10 جولات من المسابقة، مع العلم بأن هناك مباريات مؤجلة لبعض الأندية نظرا لانسحاب الأميرية ودلفى من البطولة، ولمشاركة مسار فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.