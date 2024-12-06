يوسف سيد عبد الحفيظ يعلن جاهزيته لتدعيم سيراميكا أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - شارك يوسف سيد عبد الحفيظ ظهير أيمن النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا، فى تدريبات فريقه بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته لتدعيم سيراميكا أمام البنك الاهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.

وتعافى يوسف سيد عبد الحفيظ من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية للمرة الثانية، لتحرمه من الظهور الأول مع سيراميكا حتى الآن في المباريات الرسمية، ولكن اللاعب شارك فى التدريبات بشكل طبيعى.



وستكون مشاركة يوسف سيد عبد الحفيظ فى يد أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق، بعدما أصبح اللاعب جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات.



ويستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الأربعاء 11 ديسمبر الجارى.



واستعان أيمن الرمادى بمباراة الأهلى من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في البنك الأهلى، ويسعى أيمن الرمادى لدراسة كل كبيرة وصغيرة من أجل تحقيق الفوز الأول في مشوار الفريق للدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الذى حصد لقبها في آخر موسمين.