جوميز يحذر لاعبى الزمالك من الاستهتار فى المباريات

حذر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لاعبى الفريق من التراخى فى المباريات المقبلة والاستهتار بالفرق المنافسة، لأن هذا سينعكس على أداء ونتائج الفريق، وهو ما لا يحمد عقباه ويجعل الأبيض يفقد الكثير من النقاط سواء فى بطولة الكونفدرالية أو الدورى المصرى، وهو ما ظهر فى مباراة إنيمبا النيجيرى بالكونفدرالبة وتفريط اللاعبين فى الفوز السهل بعد التقدم بهدفين ثم تعادل المنافس.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات الفترة التى يطلبها منهم فقط لضمان تحقيق الاهداف المطلوبة في المباريات وحصد النقاط للحفاظ على صدارة المجموعة.

وتعادل فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ4 نقاط فى صدارة المجموعة، ويأتى المصرى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابع بنقطة.

سجل هدف التقدم للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من محمود بنتايج، فيما سجل عمر فرج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40، ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل إيهيميكويلي هدف تقليص الفارق لإنيمبا، وتعادل لإنيمبا فى الدقيقة 57 اللاعب أوفيري تشوكو.