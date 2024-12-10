كولر يشاهد مباراة بوتافوجو وباتشوكا بحثاً عن عودة الانتصارات للأهلى

يعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مشاهدة مباراة الغد بين بوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" وباتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، من أجل دراسة منافسه في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ومعرفة نقاط القوة والضعف في المنافس، لوضع الخطة المنافسة للخصم المحتمل من الفريقين في موقعة نصف النهائي السبت المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.