شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة رجال سلة الأهلي والزمالك اليوم فى إياب نصف نهائي دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الاثنين، عندما يواجه فريق الزمالك في لقاء إياب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

موعد مباراة «رجال سلة الأهلي» مع الزمالك في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

تنطلق المباراة في السادسة مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي الشباب بين الناديين في الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز في المباراة الأولى على الزمالك ‏بنتيجة 74-73 في نصف نهائي دوري السوبر.

وكان رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 84-72.