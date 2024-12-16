شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تعود غداً إلى القاهرة بعد التتويج بالذهب فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة المنتخب الوطني لرجال وسيدات الاسكواش، برئاسة آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري، غداً الثلاثاء، إلى القاهرة بعد حصد لقب بطولة كأس العالم للفرق التي أقيمت في هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، ليواصل فراعنة الاسكواش هيمنتهم على اللعبة في المنافسات الفردية والجماعية.

وكان منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش توج ببطولة العالم، للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ومثل منتخب الرجال في البطولة كل من: علي فرج المصنف الأول عالمياً، مصطفى عسل المصنف الثاني، مازن هشام المصنف الخامس، وكريم عبد الجواد المصنف السابع.

كما توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية، ومثل المنتخب الوطني للاسكواش في بطولة العالم 4 لاعبات هن: نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، روان العربي المصنفة السابعة، وأمينة عرفي المصنفة الثامنة.

ورفع منتخب مصر لرجال الاسكواش رصيدهم إلى 7 ألقاب لينفردوا بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً باللقب، على بعد لقب وحيد من الصدارة، بعد تخطي المنتخب الباكستاني صاحب الـ6 ألقاب، ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني السبعة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا، 2024 في هونج كونج.

فيما رفع المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش رصيده من الميداليات الذهبية، إلى 6 ذهبيات، حيث كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، ثم في في عام 2012 التي أقيمت في فرنسا، وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016، و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، وكانت النسخة الماضية هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، قبل أن يحصد المنتخب الوطني لقبه الأخير في نسخة هونج كونج رافعاً رصيده إلى 6 كؤوس ذهبية.