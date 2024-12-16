شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الونش فى ظهوره الأول أساسيا مع الزمالك بعد العودة من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ظهر محمود حمدي الونش ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض أمام المصري خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

وكان الونش شارك لأول مرة بعد عودته من الإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري التي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، لكنه شارك بديلاً في الدقيقة 82، إلا أن مشاركته أمام المصري بمثابة أول ظهور في التشكيل الأساسي للفريق.

ويعتبر الونش أحد أهم الركائز الأساسية في دفاع الفريق الأبيض، وكذلك المنتخب الوطني، وتعتبر عودته للملاعب مرة أخرى إضافة قوية لأبناء ميت عقبة بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وشارك محمود حمدي الونش في 90 دقيقة هي عمر المباراة، حيث قام بتمرير الكرة 55 مرة، من بينها 48 مرة صحيحة بنسبة 87%، وقام بتدخل واحد صحيح.

وفي الالتحامات الهوائية، قام الونش بـ 10 التحامات من بينهم 8 محاولات صحيحة بنسبة 80%، وفي الالتحامات الأرضية، قام الونش بـ 4 التحامات من بينهم محاولتين صحيحتين بنسبة 50%.

ونجح الونش في استعادة الكرة مرة واحدة، وقام بعمليتي تشتيت وسدد كرتين، كما حصل على 3 أخطاء ولمس الكرة 67 مرة، وصنع فرصة واحدة لزملائه بالفريق.