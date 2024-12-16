لماذا لم يعلن الزمالك رسمياً التعاقد مع جروس رغم حضوره مباراة المصري؟

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير نادي الزمالك، الإعلان رسمياً عن تولي السويسري جروس المسئولية الفنية للفريق الكروى خلال الفترة القادمة، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذى أعلن رحيله لتدريب الفتح السعودي.

واتفق الزمالك مع جروس علي تولي تدريب الفريق الكروي الفترة المقبلة، وحضر المدرب السويسري إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، لوضع الرتوش الأخيرة وتواجد في مباراة الزمالك مساء أمس أمام النادي المصري في الكونفدرالية والتي حسمها الأبيض بهدف نظيف، وأبدى سعادته الكبيرة بفوز الأبيض.

وحتى الآن لم يعلن نادى الزمالك التعاقد رسمياً مع جروس رغم تواجده في القاهرة وحضوره مباراة المصري، حيث ينتظر النادي الأبيض توقيع العقود بشكل رسمي مع المدرب السويسري قبل الإعلان والاتفاق نهائياً على تشكيل جهاز الفني المعاون سواء العناصر الأجنبية أو المصرية.

وطلب جروس من مسئولى الزمالك ضم أمير عزمي مجاهد و 3 أجانب ضمن الجهاز المعاون له حال اتفق مع النادي على تدريب الفريق، والأجانب الثلاثة هم:



شيخ بوزيان بوديان بن عربية



ملقب بـ"شيخ بوزيان"، وهو مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري، سبق وعمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي، كما سبق له العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين، بجانب العمل مع العديد من الأندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت المويتي ومنتخب البحرين.



كونلى أودى توينبو



محلل الأداء وأخصائى تطوير اللاعبين في الجهاز الفني، واللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي، يمتلك خبرات عريضة من خلال عمله مع العديد من الأندية الإنجليزية، مثل توتنهام وريدينج وولفرهامبتون وساوثهامبتون كما عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي ويمتلك خبرات كبيرة في مجال الطب الرياضي ورفع اللياقة البدنية.



توماس جروتر



مدرب حراس المرمي السويسري الجنسية، يبلغ 51 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة، وهو أحد أبرز حراس المرمي في تاريخ بازل السويسري، حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتي اعتزاله موسم 1997 - 1998.