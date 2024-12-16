شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعيد ترتيب دفاعات المصري لوقف نزيف النقاط بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعمل علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، على إعادة ترتيب الصفوف الدفاعية للفريق، وذلك بعد استقبال هدفين فى آخر جولتين بالكونفدرالية تسببا في فقدان الفريق البورسعيدي 6 نقاط كاملة، ودخوله فى منافسة على المركز الثاني بمجموعته.

ويرى علي ماهر أن غياب التركيز كان سبباً رئيسياً في استقبال الأهدف، حيث تلقى المصري هدفاً فى الجولة الثانية أمام بلاك بولز الموزمبيقي قبل نهاية المباراة بثوان معدودة، كلف الفريق تعادلاً خارج الديار بهدف لمثله، وفقدان نقطتين.

كما تلقى المصري هدفاً من الزمالك في الجولة الثالثة، تسبب في هزيمة الفريق البورسعيدي ليواصل نزيف النقاط بمجموعته في الكونفدرالية.

على ماهر يكشف أسباب الهزيمة من الزمالك

أكد علي ماهر مدرب المصري، أن الزمالك فريق كبير مهما اختلفت الأسماء ولا يوجد أي اختلاف في الطريقة بين قيادة جوميز للفريق وقيادة أحمد مجدي في مباراة الأمس، مشيراً إلى أن المصري كان تركيزه كبير للغاية في اللقاء، وأضاف: "تركيز اللاعبين في هدف زيزو، لم يكن كبيرًا وهو السبب وراء خسارة الفريق ولكن هذا أمر وارد في كرة القدم".

واختتم ماهر تصريحاته، "لم أقم بأي تغييرات فنية فى طريقة اللعب لإيقاف عبد الله السعيد، طريقة التركيز على لاعب واحد في الملعب قديمة وانتهت منذ فترة وقت كبير".

ملخص مباراة الزمالك والمصري

حقق فريق الزمالك الفوز على المصري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرد الفريق اعتباره للخسارة من الفريق البورسعيدي في مباراة الجولة الثالثة بالدوري المصري.



بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على دفاع المصري، من أجل تسجيل هدف التقدم وسيطر لاعبي الفريق الأبيض على مجريات اللقاء، وسدد نبيل دونجا تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 9 ولكن حولها محمود جاد إلى ركلة ركنية، وتحصل الزمالك على ركلة حرة في الدقيقة 13 نتيجة عرقلة زيزو من قبل محمد مخلوف، ولم يستغلها لاعبي الفريق الأبيض لإحراز هدف التقدم.

وأحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة من كونراد ميشالاك في الجبهة اليمنى وراوغ محمد مخلوف وسددها على يسار محمود جاد معلنا تقدم الفريق الأبيض، وأجرى الزمالك تغييرين في الدقيقة 65 بنزول حسام أشرف ومحمد شحاتة بدلا من سيف الجزيري وميشالاك.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بلاك بولز الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد النقاط مع الفريق البورسعيدي.