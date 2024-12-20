شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الطلائع فى دورى nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراته مع سيراميكا فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى بعد التعادل بهدف لكل فريق، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 10 فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بينما رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة رقم 8 فى المركز الرابع، وذلك من أجل الاستعداد لخوض لقاء جديد أمام طلائع الجيش.

للمرة الثانية جروس يستهل مشواره مع الزمالك بالتعادل، بعدما حققه فى ضربة البداية لولايته الأولى موسم 2018-2019 أمام بتروجت.

جروس حقق التعادل رقم 16 له مع الزمالك بعد 15 فى الولاية الأولى وخاض مباراته رقم 45 مع القلعة البيضاء، والأولى في فترته الثانية.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع فى دورى nile

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الجولة السادسة للدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.