شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، بـ3 مواجهات نارية بين مودرن سبورت والبنك الأهلى، والجونة مع إنبى فى الخامسة مساء، وفاركو مع زد فى الثامنة مساء.

وتقام جميع مباريات النسخة الحالية من الدورى المصرى بين الساعة 5 أو 8 مساءً، فى حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل لقاء الأهلى وسموحة، فى إطار الجولة الخامسة من عمر الدورى الممتاز، وقالت رابطة الأندية فى بيان رسمى، إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولى، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدورى المصرى

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة & إنبى..5 مساء

مودرن سبورت & البنك الأهلى..5 مساء

فاركو & زد إف سى .. 8 مساء



السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة & الاتحاد السكندري ..5 مساء

الإسماعيلى & بيراميدز..8 مساء



القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.