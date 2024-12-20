مران صباحى للأهلى استعداداً لشباب بلوزداد الجزائري بدوري الابطال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويواجه الأهلى فريق شباب بلوزداد الجزائرى يوم الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.