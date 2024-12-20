شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية الشناوى لمواجهة شباب بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمد الشناوي في مران الأهلى الذي أُقيم صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد اكتمال شفاؤه والاطمئنان على حالته من الناحية الطبية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف الأيمن.

ويواجه الأهلى فريق شباب بلوزداد الجزائرى يوم الأحد المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.