الامارات | 42 مليون يورو القيمة السوقية لنصف نهائي "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمنتخبات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، التي تستضيفها الكويت حالياً، نحو 42 مليون يورو.

وتأهلت منتخبات السعودية والبحرين وعمان والكويت إلى هذا الدور، حيث سيلتقي غدًا الثلاثاء منتخبا السعودية وعمان في المباراة الأولى على ستاد جابر المبارك، فيما تجمع المباراة الثانية بين البحرين والكويت على ستاد جابر الأحمد.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية، تصدر المنتخب السعودي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في نصف نهائي "خليجي 26" بـ18.85 مليون يورو، ويليه منتخب البحرين بـ9.73 مليون يورو، ثم عمان بـ7.73 مليون يورو، وأخيراً الكويت بـ5.65 مليون يورو، بإجمالي 41,96 مليون يورو.

ويمتلك المنتخب الكويتي الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ10 ألقاب، يليه المنتخب السعودي بثلاثة ألقاب، ثم عمان بلقبين، والبحرين بلقب واحد، ليكون إجمالي ألقاب منتخبات نصف النهائي 16 لقباً من أصل 25 نسخة سابقة.