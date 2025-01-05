شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والمصرى في الكونفدرالية بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك والمصرى المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد مرور 75 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بضغط متقدم على دفاع المصرى لمحاولة إجبار المنافس على ارتكاب الأخطاء، بينما اعتمد الفريق البورسعيدى على بناء الهجمة، بداية من حارس المرمى،وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب في أول 15 دقيقة.

حاول الزمالك انتزاع المبادرة الهجومية،مستغلاً انطلاقات زيزو،حسام أشرف،ومصطفى شلبى في الخط الأمامى،ولكن دفاع المصرى البورسعيدى نجح في إفساد هجمات الفريق الأبيض من خلال التمركز الجيد والمراقبة المميزة.

أجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك،تبدلين بنزول حسام أشرف وخروج ناصر منسى ودخول كونراد ميشالاك وخروج مصطفى شلبى لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء بين أجرى على ماهر المدير الفني للمصرى تبديلاً واحداً بدخول كريم بامبو وخروج أحمد القرموطي.

تشكيل الزمالك أمام المصرى

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصرى أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن علي - خالد صبحي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط : أتدجيكو سامادو - محمود حماده - خالد الغندور - وأحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد الشامي - عمرو سعداوي - محمد دبش - يوسف الجوهري - محمد مخلوف - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

ترتيب الزمالك والمصرى بالكونفدرالية

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف، بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.