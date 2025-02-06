شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الـ12 للدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مواجهات تجمع غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا أمام فاركو، والاهلى مع بتروجت.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرى الخميس 6 فبراير

غزل المحلة & مودرن سبورت..4 عصراً

سيراميكا & فاركو..4 عصراً

الأهلى & بتروجت..7 مساء

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود & إنبى..4 عصراً

سموحة & بيراميدز..4 عصراً

الزمالك & الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش & الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى..4 عصراً

البنك الأهلى & زد إف سى ..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.