شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للاسكواش يحتفي بـ آمنة الطرابلسي فى اليوم العالمي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للاسكواش بآمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري، باعتبارها أول سيدة تتولى مسئولية الاتحاد المصري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتب حساب اتحاد الاسكواش، "يوم المرأة العالمي السعيد.. ونحن نحتفل بالنساء في جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك آمنة الطرابلسي التى أصبحت مؤخرًا أول رئيسة للاتحاد المصري للاسكواش".



اتحاد الاسكواش

وفى سياق مختلف، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش تأجيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش لمدة 24 ساعة، لتنطلق الأربعاء 12 مارس الجاري، بدلاً من الثلاثاء 11 مارس، وذلك بسبب تعرض أستراليا لإعصار مداري.

ومن المقرر أن يتم إغلاق أجزاء كبيرة من مدينة بريسبان والمطارات المحلية والدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الظروف الجوية، وأصبح من الضروري تأخير البداية ليوم واحد لضمان وصول اللاعبين إلى بريسبان بعد تأخير الرحلات الجوية وإلغائها.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ91 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 13.

وتقدم كريم عبد الجواد مركزاً ليحتل التصنيف الثامن بعد تتويجه مؤخراً ببطولة قطر، بينما تراجع مازن هشام مركزين ليستقر في التصنيف التاسع.