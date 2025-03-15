شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة بربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره سموحة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بربع نهائى كأس مصر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء ،اليوم، السبت على استاد القاهرة الدولي،ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بربع نهائي كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى في لقاء القمة يوم الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري.

وصايا بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة سموحة

وشدد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبى الأبيض بالتركيز في اللقاء، تجنباً لـ مفاجآت الكأس أمام سموحة، وطالبهم بضرورة التسجيل المبكر فى وحسم اللقاء من البداية، حتى لا يتكرر سيناريو مودرن سبورت الذى امتد إلى الأشواط الإضافية وكلفهم بذل مجهود بدنى كبير وتسبب فى إرهاقهم.

وركز الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سموحة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

واستقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام سموحة: حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج – عمر جابر – محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر،خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

على الجانب الأخر يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة.

وطالب أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لاعبيه بضرورة الحذر الدفاعي أمام الزمالك وإغلاق المساحات ومناطق الخطورة أمامهم واستغلال الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق الأبيض بهدف مبكر يربك حسابات بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض.

التشكيل المتوقع لسموحة أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: هشام حافظ وبركات حجاج، وميدو مصطفى وأبو بكر ليادي،خط الوسط: محمد كناريا وعمرو السيسي، ومحمد مكرونة وصامويل أمادي، وعبدالكبير الوادي،خط الهجوم: مصطفى البدري.