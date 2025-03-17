شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطير إلى البرتغال لتقديم محاضرات فى الرخصة التدريبية "برو" والان مع تفاصيل الخبر

سافر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك إلى البرتغال خلال الساعات الماضية، لتقديم محاضرات فى الرخصة التدريبية برو على أن يعود إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتولى تدريب الفريق غدا أيمن عبد العزيز المدرب العام فى الجهاز المعاون لبيسيرو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة فى بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها الأربعاء المقبل، بعد أن فاز على سموحة فى آخر مباراة خاضها الفريق بربع نهائي كأس مصر.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.