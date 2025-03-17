شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد خالد النبريصى أمام بيراميدز فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الدراويش أمام فريق بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب خالد النبريصى عن مواجهة بيراميدز بعد استدعائه من قبل المنتخب الفلسطينى استعدادا لمواجهتى الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، عبر المهاجم الفلسطيني عن بالغ سعادته بتمثيل منتخب بلاده، مؤكدًا أن الإسماعيلي هو صاحب الفضل الأول في استعادة مستواه من أجل الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكمل تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي هو شرف يتمناه أى لاعب، وأنا سعيد للغاية بهذه الثقة من جانب الجهاز الفني".

ونجح خالد النبريصى فى قيادة الإسماعيلى لتحقيق فوز مهم على طلائع الجيش بهدف نظيف، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها الأحد المقبل.