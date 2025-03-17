شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر.. موعد وصول محمد صلاح القاهرة للانضمام إلى المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول مباراته الأخيرة مع فريقه قبل التوقف الدولي، حيث يصل اللاعب الدولي القاهرة غدا الإثنين وينضم للمعسكر الثلاثاء.

وينطلق اليوم الأحد معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويفكر حسام حسن في 3 بدائل لتعويض غياب الظهير الأيسر، وهي اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف هم خالد صبحي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، أو الاعتماد على أحمد نبيل كوكا كظهير أيسر، أو تجربة أحمد عيد في هذا المركز في وجود محمد هاني كظهير أيمن.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.