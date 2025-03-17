حكاية صائم.. وليد صلاح الدين يكشف ذكرياته مع السيرك والحيوانات فى رمضان

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، يتحدث عن ذكرياته في شهر رمضان المبارك قائلا، "ذكريات كثيرة عشتها مع النادي الأهلي في شهر رمضان إلا أنني لا أنسى الفترة التي قضيتها مع الفريق في تنزانيا عام 1990، وكنت أبلغ 19 عاما فقط، تحت قيادة أنور سلامة، المدير الفني للفريق في هذه الفترة".

وأضاف، "قضينا أكثر من أسبوع فى تنزانيا نتدرب فى السيرك مع الحيوانات بسبب الحالة السيئة التي كانت عليها أماكن الإقامة وعدم وجود ملاعب تدريب، وكنا نفطر طوال الفترة التي قضيناها في تنزانيا مع أفراد السيرك المصريين الذين تواجدوا هناك فى نفس المدة بالصدفة، وكنا نضع حجارة ونتدرب بين أقفاص الحيوانات والأسود".