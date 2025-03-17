شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك مساء غد، الثلاثاء، فى ثانى أيام بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى العاشرة والنصف مساء غد، الثلاثاء، وتذاع عبر شاشة قناة أون سبورت.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 أمس الأحد.

ويقام نظام البلاى اوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين ، وفى حال فوز كل فريق بمباراة سيتم اللجوء لمباراة فاصلة الأربعاء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .