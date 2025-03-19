شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تحفز حسام حسن على قيادة الفراعنة إلى كأس العالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر دوافع قوية من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، لاسيما وأنه سبق وقاد الفراعنة للتأهل غلى المونديال عندما كان لاعب في نسخة 1990 بإيطاليا، ومن أبرز الأسباب التي تدفعه لتحقيق حلم الصعود للمونديال:

حسام حسن شارك كلاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وإذا نجح في قيادتهم كمدرب، فسيصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز من الجانبين.

تأهلت مصر إلى المونديال ثلاث مرات من قبل (1934 - 1990 - 2018)، ويسعى حسام حسن ليكون صاحب الإنجاز الرابع وإعادة المنتخب للمشاركة بعد غيابه عن نسخة 2022.

المدرب الراحل محمود الجوهري هو المدرب المصري الوحيد الذي قاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم (1990)، وحسام حسن يأمل في السير على خطاه، وإثبات قدرات المدربين المصريين على الساحة العالمية.