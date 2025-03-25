شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، تحدياً جديداً عندما يستضيف سيمبا التنزاني فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزانى

ويستعد المصري لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني باستاد السويس الجديد فى السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصري في وصافة مجموعته بالكونفدرالية

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

حكم مباراة المصرى وسيمبا التنزانى

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.