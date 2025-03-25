شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لاستقبال مباراة مصر وسيراليون الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، صورا تتضمن التجهيزات الخاصة بالأستاد لإستضافة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وكشفت الصور ظهور أرضية الإستاد على أتم الإستعداد لإستقبال الجماهير قبل فتح أبواب الإستاد للجمهور.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

انتصار منتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية دون رد سجلها محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 3 نقاط.

ترتيب مجموعه مصر في تصفيات كاس العالم

وأصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، كما يلي:

1- مصر: 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو: 11 نقاط.

3- سيراليون: 8 نقاط.

4- إثيوبيا: 6 نقاط.

5- غينيا بيساو: 6 نقاط.

6- جيبوتي: نقطة واحدة.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".