شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لرباعى الزمالك استعدادا لموقعة سيراميكا بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا في كأس مصر.

ويواصل الثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، بعد تعرض شيكابالا لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت الأخيرة في كأس عاصمة مصر، في حين يعاني مصطفى شلبي من إصابة بكدمة في الساق.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

كما أدى الثنائى أحمد الجفالي، وأحمد رفاعي، تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش مران اليوم وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات الفردية في الملعب، بالكرة وبدونها ، تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.