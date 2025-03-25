شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. على الصاوى يقدم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو على الصاوى نجم منتخب الكاراتيه وبطل العالم ، والذى يقدم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبرى

المقادير

نصف كيلو مكرونة

نصف كيلو جمبرى وسط

توابل عبارة عن ملح وفلفل وكسبرة وبابريكا وكمون

ملعقة ثوم مهروس

4/1 كوب كريمة

2 مكعب زبدة

كوب لبن

جبنة شيدر

كزبرة خضراء

الطريقة

نقوم بسلق المكرونة على النار، ثم تصفيتها من الماء،

نتبل الجمبرى بالكمون والبابريكا والثوم ، ونضع الزبدة فى طاسة على النار ، وننزل بالجمبرى ونقلبه ثم نتركه دقيقتين ونرفعه من النار ونضعه فى طبق آخر.

وفى نفس الطاسة نضع مكعب زبدة وعندما يسيح نضع ملعقة من الدقيق و كمية الكريمة والملح، ونقلب حتى نصل للقوام المطلوب ونضيف الجبنة الشيدر والكزبرة الخضراء ، ثم نضع المكرونة والجمبرى.