شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات التنس يكتسح اسرائيل مجددا في منافسات الزوجي بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الوطني للتنس سيدات تألقه اللافت في بطولة كأس بيلي-جاين كينغ (المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية)، ونجحت البطلات في تعزيز فوزهن الساحق على منتخب إسرائيل بتحقيق الانتصار في مواجهة الزوجي أيضًا، دون خسارة أي مجموعة طوال اللقاء.

وجاءت مباراة الزوجي لتضع بصمة مسك الختام على الأداء المصري القوي، حيث فازت الثنائي المصري لميس الحسين وساندرا سمير على الزوجي الإسرائيلي بنتيجة 2-0، لتكتمل الثلاثية النظيفة لمصر في الجولة الأولى من البطولة، دون فقدان أي مجموعة في المباريات الثلاث.

وكان منتخب مصر للتنس للسيدات قد حقق فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الفردي للمجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينج للتنس، المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.