وزير الرياضة: بطلات التنس يضربن أروع الأمثلة في العزيمة والانتصار المشرف

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب سيدات التنس تألقه اللافت في بطولة كأس بيلي-جاين كينغ (المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية)، ونجحت البطلات في تعزيز فوزهن الساحق على منتخب إسرائيل بتحقيق الانتصار في مواجهة الزوجي أيضًا، دون خسارة أي مجموعة طوال اللقاء.

وجاءت مباراة الزوجي لتضع بصمة الختام على الأداء المصري القوي، حيث فازت الثنائي المصري لميس الحسين وساندرا سمير على الزوجي الإسرائيلي بنتيجة 2-0، لتكتمل الثلاثية النظيفة لمصر في الجولة الأولى من البطولة، دون فقدان أي مجموعة في المباريات الثلاث.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة جديدة للمنتخب الوطني للسيدات على هذا الفوز المتكامل، مؤكدًا أن البطلات يكتبن صفحة مشرّفة في تاريخ الرياضة المصرية، ويؤكدن قدرة المرأة المصرية على تمثيل وطنها بأداء عالمي مشرف.

كما وجه الوزير التحية إلى الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، مشيدًا بحُسن الإعداد الفني والنفسي للاعبات، والتطور الملحوظ في مستوى اللعبة على المستوى الدولي.

وتتواصل منافسات المنتخب المصري في البطولة بمواجهة جديدة أمام بلغاريا ، وسط آمال جماهيرية في استمرار سلسلة الانتصارات.