أول تعليق من اتحاد التنس بعد اكتساح منتخب السيدات لإسرائيل في قبرص

القاهرة - سامية سيد - أكد اسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس، أن منتخب سيدات التنس حقق فوزًا مستحقًا على إسرائيل باكتساح في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينج للتنس، المقامة في مدينة لارنكا القبرصية، مشيرا إلي أن اللاعبات قدمن مباراة كبيرة أمام الكيان، وكانوا علي إصرار بتحقيق فوز كبير في هذه المباراة .
وقال رئيس اتحاد التنس في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن منتخب السيدات ينتظره مباراة هامة أمام منتخب بلغاريا المصنف37 عالميًا ، حيث الفوز بهذه المباراة يضمن للمنتخب احتلال المركز الاول للمجموعة ، واستكمال البطولة واللعب علي الصعود للمجموعة الأولي الأفروأوروبية أو البقاء في المجموعة الثانية .
حقق منتخب مصر للتنس سيدات فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينج للتنس، المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.
وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) بعد غد الاربعاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.
