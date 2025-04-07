شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفلى يواصل التأهيل واستشفاء الأساسيين أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة مودرن سبورت مساء الأمس في كأس عاصمة مصر، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، وعدم استكمال باقي فقرات المران، خوفًا من تعرضهم للإجهاد.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية بطول الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة وعلاج الأخطاء.

واصل التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية مكثفة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في وقت سابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.