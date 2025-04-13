شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعمر جابر على رأس غيابات الزمالك أمام حرس الحدود فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فى السابعة مساء اليوم الأحد، يلتقى الزمالك مع حرس الحدود باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل. ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، على رأسهم شيكابالا، عمر جابر، أحمد الجفالى، أحمد حمدى، حمزة المثلوثى، محمد السيد، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو.

ويغيب شيكابالا لعدم الجاهزية من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية فى الركبة، وكذلك أحمد الجفالى الذى يواصل التأهيل من إصابته فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، وتم تشخصيها بمزق في العضلة الخلفية، وكذلك يتغيب حسام أشرف ومحمد السيد لأسباب فنية، ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى لعدم الجاهزية، بخلاف حمزة المثلوثى المصاب بالصليبى، فيما يغيب زيزو بعد انقطاعه عن التدريب بسبب قرار تحويله للتحقيق.

بينما يغيب عمر جابر بسبب معاناته من إصابة بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يمتلك حرس الحدود 22 نقطة بالمركز التاسع.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط، وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.