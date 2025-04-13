شكرا لقرائتكم خبر عن آية الشامي: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك فى نهائي أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 10:57 ص

أكدت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى ، جاهزية جميع اللاعبات لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا.

وقالت آية، إن الفريق استعد جيدًا للمباراة النهائية، واللاعبات على أتم الجاهزية لمواجهة الزمالك، وسيقاتلن من أجل تحقيق اللقب.

وأضافت، المدير الفني إبراهيم فخر الدين عقد معنا جلسات لتهيئة الفريق نفسياً قبل المباراة النهائية، وطالبنا بالتركيز واستغلال الأخطاء والقتال على كل نقطة.

واختتمت، الآن أمامنا مباراة واحدة لتحقيق اللقب، نعلم صعوبة النهائي وقوة الزمالك ولكننا واثقات من قدرتنا على تحقيق اللقب، وإسعاد جماهير الأهلي.

وأدى الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلى مراناً صباحياً استعداداً لمواجهة الزمالك اليوم، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا.

وخاض الفريق مرانه فى الساعة العاشرة صباحاً على صالة موشود أبيولا، وتدرب على الإرسال القوي والاستقبال والضرب.

وحرص إبراهيم فخر الدين، المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبات عقب المران، وطالبهم بالتركيز في المباراة النهائية وتقديم كل ما لديهن لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي.

ويواجه فريق سيدات طائرة الأهلي نظيره الزمالك في الخامسة مساء اليوم الأحد على صالة موشود أبيولا في نهائي بطولة أفريقيا.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.