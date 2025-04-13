شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيف العالمي للاسكواش يشعل المنافسة بين الأبطال المصريين.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 11:19 ص

منافسة مشتعلة يشهدها التصنيف العالمي للاسكواش بين النجوم المصريين، خاصة بعد التغيرات الأخيرة التى طرأت على تصنيف الرجال بانتزاع مصطفى عسل للمركز الأول وتراجع علي فرج إلى المركز الثاني.

بينما فى منافسات السيدات تواصل نوران جوهر بطلة العالم فى النسخة الأخيرة، هيمنتها على صدارة التصنيف، وتنافسها نور الشربيني صاحبة المركز الثاني وبطلة العالم فى 7 نسخ، بحثاً عن استعادة مركزها المفضل.

وجاءت أرقام ونقاط كل لاعب في التصنيف العالمي كالتالي:

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل: 2.169 نقطة

2- علي فرج: 2.130 نقطة

3- البيروفي دييجو إلياس: 1.469 نقطة

4- النيوزيلندي بول كول: 1.122 نقطة

5- الويلزي جويل ميكين: 953 نقطة

6- طارق مؤمن: 836 نقطة

7- كريم عبد الجواد: 790 نقطة

تصنيف السيدات:

1- نوران جوهر: 2.445 نقطة

2- نور الشربيني: 1.899

3- هانيا الحمامي: 1.412

4- الأمريكية أوليفيا ويفر: 1.175

5- أمينة عرفي: 839

6- البلجيكية تيني جليس: 815

7- الإنجليزية جورجينا كيندي: 755.