وصول منتخب غانا تحت 20 سنة إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة أفريقيا للشباب

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة اليوم، الأحد، بعثة المنتخب الغاني للشباب من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري و18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخباً.

منتخب "النجوم السوداء" بطل أفريقيا 4 مرات (1993 ’ 1999 ’ 2009 ’ 2021) يشارك في النهائيات للمرة الثالثة عشرة منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991 بعدما أنهى تصفيات منطقة غرب أفريقيا فى المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره النيجيري (2 – 1) في المباراة النهائية.

فريق المدرب ريزموند أوفي يلعب فى المجموعة الثالثة ويبدأ مشواره في البطولة أمام نظيره من الكونغو الديمقراطية في الثاني من مايو على ملعب السويس الجديد ’ ثم يواجه منتخب السنغال (حامل اللقب) على نفس الملعب في الخامس من نفس الشهر وبعدها بثلاثة أيام يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أفريقيا الوسطى على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.