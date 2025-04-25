شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الجولات الاخيرة لدوري nile فى صراع بيراميدز والأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازالت المنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك فى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ونستعرض مواجهات بيراميدز والأهلى والزمالك المتبقية فى دوري نايل كالتالى:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

حرس الحدود × بيراميدز

الأربعاء 30 أبريل – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

فاركو × بيراميدز

الأحد 4 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

البنك الأهلي × بيراميدز

الجمعة 9 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :



الأربعاء 30 أبريل

بتروجت مع الأهلي 8 مساءً.

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 8 مساءً.



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 8 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:



المصري البورسعيدي × الزمالك

الخميس 1 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



البنك الأهلي × الزمالك

الإثنين 5 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).