شباب الهوكي أمام كينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الكيني اليوم الجمعة في إطار تحديد المركز الثالث في التصفيات الأفريقية وبطاقة التأهل إلي كأس العالم 2025 .

وبالأمس فاز منتخب شباب الهوكي علي نظيره زيمبابوي بنتيجة 2-1 في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

فيما خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء الماضي .

ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا وناميبيا و جنوب أفريقيا وزامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .