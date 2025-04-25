الارشيف / اخبار الرياضه

شباب الهوكي أمام كينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 25 أبريل 2025 02:00 ص

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الكيني اليوم الجمعة في إطار تحديد المركز الثالث في التصفيات الأفريقية وبطاقة التأهل إلي  كأس العالم 2025 .

وبالأمس فاز منتخب شباب الهوكي علي نظيره زيمبابوي  بنتيجة 2-1 في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .

فيما خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي  زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا  حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات  الأربعاء الماضي .

ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا وناميبيا و جنوب أفريقيا وزامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .

