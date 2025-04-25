شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الهوكي أمام كينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 25 أبريل 2025 02:00 ص
يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الكيني اليوم الجمعة في إطار تحديد المركز الثالث في التصفيات الأفريقية وبطاقة التأهل إلي كأس العالم 2025 .
وبالأمس فاز منتخب شباب الهوكي علي نظيره زيمبابوي بنتيجة 2-1 في خامس مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري .
فيما خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، قبل الفوز علي زامبيا و الخسارة 5-0 أمام جنوب أفريقيا حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء الماضي .
ويشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا وناميبيا و جنوب أفريقيا وزامبيا و زيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .
