بيراميدز يسجل الهدف الثالث فى مرمى أورلاندو 3-2 فى نصف نهائى أفريقيا.. صور

القاهرة - سامية سيد - سجل فريق بيراميدز هدف فريقه الثالث أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، في الدقيقة 84 عن طريق فيتسون ماييلى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، والوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي.

بينما ضم تشكيل أورلاندو في حراسة المرمى: شين، وفي الدفاع: فان روين، سيبيسي، تابيلو زوكي، مبوكازي، وفي خط الوسط: مباثا، موفوكينج، ماخولا، وفي الهجوم: نكوتا، إيفيدنس ماكجوبا، هوتو.

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى ذهابا، ما يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي.



ويدير لقاء اليوم، الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وخاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.