بيراميدز يصنع المجد ويتأهل لنهائى أفريقيا بعد الفوز على أورلاندو 3-2.. صور

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.



وكانت مباراة الذهاب انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، ما جعل فوز الفريق السماوي يضمن له التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين 3-2.

تقدم أورلاندو بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي نفذها نكوتا بكرة عرضية قابلها تشتيت خاطئ من لاعبي بيراميدز استغله تابيلو كسوكي بتمريرة رأسية إلى داخل منطقة الجزاء لزميله ريليبوهيلي موفوكينج الذي سددها بالقدم اليسرى سكنت يسار المرمى، وتعادل بيراميدز بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من مصطفى فتحي ذهب لها فيستون ماييلي داخل منطقة الست ياردات ومن ثم سددهها سكنت يمين المرمى.



عاد أورلاندو للتقدم من تسديدة من خارج منطقة الجزاء من نكوتا سكنت يمين المرمى، وتعادل بيراميدز من كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى من منتصف الملعب من محمد الشيبي قابلها بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء رمضان صبحي سكنت يمين المرمى.

وسجل بيراميدز هدف التأهل القاتل بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها الشيبي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية صديق أوجولا تصدى لها حارس المرمى ومن ثم ذهبت إلى فيستون ماييلي الذي سددها من داخل منطقة الست ياردات سكنت المرمى.

ضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، والوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي.

بينما ضم تشكيل أورلاندو في حراسة المرمى: شين، وفي الدفاع: فان روين، سيبيسي، تابيلو زوكي، مبوكازي، وفي خط الوسط: مباثا، موفوكينج، ماخولا، وفي الهجوم: نكوتا، إيفيدنس ماكجوبا، هوتو.

وأدار لقاء اليوم، الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995، ويخوض الفريق السماوي منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، خاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.



