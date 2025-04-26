شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه لإقالة جهاز كولر بالكامل.. وشوقي الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو النادي الأهلي لإقالة الجهاز الفني بالكامل بقيادة مارسيل كولر، بعد الفشل في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل الإيجابي مع صن داونز 1/1 في إياب نصف النهائي، علما بأن الفريق تعادل سلبيا مع الفريق الجنوب أفريقي في موقعة الذهاب ببريتوريا.

واستقر مسئولو الأهلي على بقاء محمد شوقي من الجهاز الفني الحالي مع رحيل باقي الجهاز بما فيهم سامي قمصان المدرب العام للفريق.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي مع صن داونز بهدف لكل فريق، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وهناك اتجاهه قوي داخل الأهلي لإقالة كولر وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي اعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى العش، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.