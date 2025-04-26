الزمالك يرفض إعارة أحمد حسام فى ميركاتو الصيف.. ووعد خاص من بيسيرو

رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة إعارة أحمد حسام مدافع الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد ابتعاد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويرى مسئولو الزمالك أن أحمد حسام لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل داخل القلعة البيضاء، خاصة أنه تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومن المبكر الحكم عليه أو التسرع فى إعارته.

ووعد بيسيرو أحمد حسام بالحصول على فرصته خلال الفترة المقبلة بشرط الاجتهاد فى التدريبات وبذل أقصى جهد لديه يشفع له بالتواجد فى التشكيل الأساسي للفريق، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك خط دفاع قوي.

فى سياق مختلف، استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، على ملف الراحلين عن القلعة البيضاء نهاية الموسم من أجل إعادة بناء البيت الداخلي للفريق.

وجهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.