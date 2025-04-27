شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب تنزانيا للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة اليوم بعثة المنتخب التنزاني للشباب من أجل المشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تنطلق اليوم فى ضيافة مصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل، بمشاركة 13 منتخباً تنافس من أجل الفوز باللقب ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم الذي يقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر 2025.

وكان المنتخب التنزاني قد حجز مقعده فى البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما تصدر تصفيات شرق أفريقيا (كوسافا) بعد تفوقه على منتخب كينيا (2 – 1) في النهائي وقبلها تخطى منتخب أوغندا بنفس النتيجة في نصف النهائي بعد أن حل ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على جيبوتي (7 – 0) والسودان (1 – 0) ورواندا (3 – 0) بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية أمام كينيا (1 – 2).

المنتخب الشرق أفريقي الشهير بـ"أبناء نجورونجورو" يستهل مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في 30 أبريل الجاري ثم يواجه سيراليون وزامبيا ومصر أيام 3 و6 و9 من نفس الشهر.