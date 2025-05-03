موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي فى الدوري والقناة الناقلة

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، لمواجهة البنك الأهلى بالدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات المحلية.

والتقى الزمالك مع المصري مساء الخميس باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.

وبهذه النتيجة، يرفع كل فريق رصيده لنقطة ليصل الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الاهلى فى دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره البنك الاهلى فى الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى رابع جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى فى دوري نايل



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- البنك الأهلي.. يوم الإثنين 5 مايو.

2- سيراميكا.. يوم الجمعة 9 مايو.

3- بيراميدز.. يوم الثلاثاء 13 مايو.

4- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو.

5- فاركو.. يوم الأحد 1 يونيو.