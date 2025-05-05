زيزو يصل نادى الزمالك للمشاركة فى مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي

وصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى مقر النادي للمشاركة فى مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي، التى تقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق متصل، يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق فى مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل.

وجاء تفكير الجهاز الفني فى تواجد زيزو بقائمة المباراة النهائية لكأس مصر بعد عودة اللاعب للتدريبات خلال الساعات الماضية، وتواجده داخل مقر النادي والتأكيد على أنه تحت أمر نادى الزمالك حتى نهاية عقده.

وكان زيزو خرج من مباراة قائمة الزمالك أمام البنك الأهلى الليلة لعدم جاهزيته، حيث لم يدخل معسكر الفريق أمس استعداداً للمباراة، فى ظل عدم جاهزيته لغيابه فترة طويلة عن التدريبات الأيام الماضية.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خوض زيزو تدريب مع المستبعدين من قائمة مباراة البنك الأهلي حتى تمام الجاهزية والعودة للتدريبات الجماعية والمباريات.

وظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق أمس بمقر النادى بميت عقبة بعد غياب 24 يوما، وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب.