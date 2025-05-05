شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نتائج الجولة الرابعة.. صراع الأهلي وبيراميدز على الدوري يصل قمة الإثارة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب نهاية الموسم، يشهد الدوري المصري صراعًا محتدمًا بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، حيث بيراميدز يتصدر الترتيب برصيد 47 نقطة، يليه الأهلي بـ46 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث بـ39 نقطة .

واشتعلت المنافسة على لقب الدوري عقب خسارة بيراميدز من فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية في حسم اللقب، بينما فاز الأهلي على حرس الحدود بخماسية نظيفة، ليتقلص فارق النقاط إلى نقطة وحيدة.

ويعد الموسم الحالي من الدوري المصري من أكثر المواسم إثارة في السنوات الأخيرة، جماهير الكرة المصرية على موعد مع مباريات نارية ستحدد هوية البطل.، فهل سينجح الأهلي في استعادة اللقب، أم سيحقق بيراميدز أول تتويج له؟ الأيام القادمة ستكشف عن البطل الحقيقي.

من سيحسم اللقب؟



المباريات المتبقية للأهلي:

الخميس 8 مايو.. الأهلي مع المصرى 8 مساءً.

الثلاثاء 13 مايو.. سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو.. الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو.. الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها"

المباريات المتبقية لـ بيراميدز:

بيراميدز * البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

الزمالك * بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

بيراميدز * بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

بيراميدز * سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

من الأقرب للتتويج؟



الأهلي يمتلك فرصة قوية للتتويج، خاصة إذا نجح فى الفوز بالمباريات المتبقية مع تعثر بيراميدز في مباراة من مبارياته المتبقية، وفي المقابل يسعى بيراميدز للحفاظ على الصدارة وتحقيق الفوز في مبارياته القادمة لضمان التتويج باللقب.

مواجهات نارية قادمة:



الزمالك × بيراميدز – استاد القاهرة

الأهلي × المصري – استاد برج العرب

هذه المباريات ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.