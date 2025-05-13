شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هدوء نسبى بين الزمالك وبيراميدز وتعديلات فنية للفريقين (0-1).. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدوري الممتاز، ومازال التقدم للفريق السماوى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل فى الدقيقة 21.



إبراهيم عادل وقطة ومروان حمدى



إبراهيم عادل يحتفل بالهدف الأول فى شباك الزمالك



احتفال إبراهيم عادل والشيبى

سعى كل فريق فى أول ربع ساعة للبحث عن هدف التقدم حيث حاول لاعبو الفارس الأبيض تهديد مرمى أحمد الشناوى، فيما شن لاعبو بيراميدز أكثر من هجمة على مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 21 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز، مستغلاً خطأ فادح من محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 34 دخل سيف الدين الجزيرى بدلاً من ناصر منسى الذى تعرض لاصابة عضلية، واستمرت محاولات بيراميدز لتسجيل الهدف الثانى، وسط محاولات من الزمالك للتعادل.



الونش ومروان حمدى



حسام عبد المجيد وقطة



مباراة الزمالك وبيراميدز

مع بداية الشوط الثاني دخل أحمد فتوح بدلاً من صلاح مصدق، وضغط الزمالك وهدد مرمى أحمد الشناوى بكرة ثابتة سددها بنتايك، واستمر الضغط حتى الدقيقة 60.

ودفع أيمن الرمادى بحسام أشرف بدلاً من سيف جعفر فى الدقيقة 63، ودفع بيراميدز بمصطفى فتحى وأحمد توفيق بدلاً من عبد الرحمن مجدى وأحمد قطة، فى الدقيقة 71، وسيطر الهدوء النسبى على اللقاء.

يقود تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.



دونجا



قطة ودنجا خلال المباراة

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



مروان حمدى خلال المباراى



مروان حمدى وعواد